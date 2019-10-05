القبض على عصابة تنقيب الآثار بالجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وعثر بحوزتهم على 193 تمثالا، وكذا تابوت حجرى، وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى، يضم 22 عنصرا من العناصر الإجرامية بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة وتمكنهم فى هذا الإطار من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.

تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامى المشار إليه، حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط 4 عناصر منهم.

وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التى تمكنوا من إستخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن عدد (193) تمثال، بالإضافة إلى تابوت حجرى كبير الحجم.

فى ذات الإطار أمكن تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى.