رئيس وزراء العراق: إجراءات أمنية مكثفة لمنع التدخل بالعملية الانتخابية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اتخاذ الحكومة إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخل بالعملية الانتخابية.

وقال الكاظمي، في بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه تم توفير جميع المتطلبات للمفوضية وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة.

ودعا جميع المواطنين للمشاركة الواسعة بالانتخابات، مشيدًا بموقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، كما دعا جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين، مؤكدًا الوقوف بقوة أمام أية محاولة تأثير على أصوات الناخبين.

وأكد الكاظمي أنه لا خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع، موجهًا الوزراء بالاستمرار في العمل بالوتيرة نفسها وللحظة الأخيرة لتقديم الخدمة للمواطنين.