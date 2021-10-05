الطيران العراقي يدمر أوكارا لداعش شرقي ديالى

دمر الطيران الحربي العراقي، أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي ديالى.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني عراقي القول: "إن الطيران الحربي وجه ضربات جوية استهدفت أوكارا لداعش في وادي ثلاب شمال شرق ديالى، ما أسفر عن مقتل أهم قيادات التنظيم الإرهابي".

وفي سياق متصل، ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على المساعد الأول لمدير ما تسمى بالشرطة العسكرية لداعش في الأنبار.

وأكدت الاستخبارات أنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد إلارهابين، والذي كان يشغل منصب المساعد الأول لمدير ما تسمى (الشرطة العسكرية) لعصابات داعش في ناحية العبيدي بقضاء القائم في محافظة الأنبار، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب.