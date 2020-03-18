قال طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنّ كل اليوتيوبرز والبلوجرز وكل من يزاول نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي ويحقّق إيرادًا من خلاله فهو مُلزم بفتح ملف ضريبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أن المصلحة لا تحاسب على إجمالي الإيراد لكن على صافي هذا الإيراد، وذلك بعد خصم كل المصروفات والتكاليف التي تم تحملها في سبيل الحصول على هذا الإيراد.

وأشار إلى أنّه عند فرض الضريبة على الأشخاص العاديين "الأفراد" يتم فرضها بشكل تصاعدي، وذلك لمراعاة من هم أقل دخلًا، موضّحًا أنّ أول 15 ألف جنيه من صافي الدخل معفاة من الضريبة، فيما يتم التعامل بدءًا مما هو بعد بواقع 2.5% على الـ15 ألف جنيه (الثانية)، ثم 10% على الـ15 ألف جنيه (الثالثة).

ولفت إلى أنّ سعر الضريبة على أسعار الدخول الأقل هي أسعار ضريبة منخفضة تراعي ظروفهم الاجتماعي، مؤكّدًا أنّه كلما زاد دخل الممول فإن هذا يعني زيادة سعر الضريبة.

