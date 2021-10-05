الري تعلن بدء الحملة الأضخم في تاريخها لإزالة 3 آلاف تعدٍ على فرع رشيد

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنها وتنفيذا التكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة التعديات كل على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر، بدأت، يوم الاثنين، تنفيذ أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ الوزارة؛ بهدف استعادة المجرى المائي بفرع رشيد لحالته الطبيعية، والتي تأثرت نتيجة للمخالفات الواقعة عليه.

وأشار محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3 آلاف حالة تعدٍ على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام، وتم بالفعل إزالة 568 حالة تعدي يوم الاثنين، ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن، وتنوعت التعديات التي تم إزالتها بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش في محافظات (الجيزة – البحيرة - القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ).

وذكر عبد العاطي، أن أعمال الإزالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، ووفرت وزارة الموارد المائية والري المعدات اللازمة للازالات، لافتا إلى تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.

وأضاف أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بالمنوفية، مشيرا إلى رصد 700 تعدي على فرع دمياط، وتم وضع خطة متكاملة لإزالة هذه التعديات في القريب العاجل.

وأكد عبد العاطي، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم بجميع أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها؛ بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.