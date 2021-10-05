ارتفاع أسعار المستهلك في منطقة طوكيو بنسبة 3ر0% سنويا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك بشكل عام في منطقة طوكيو باليابان بنسبة 3ر0% سنويا خلال أيلول/سبتمبر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد انخفاضها بنسبة 4ر0% خلال آب/أغسطس الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 1ر0% خلال أيلول/سبتمبر الماضي وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 2ر0% بعد استقرار المؤشر خلال آب/أغسطس الماضي.

وبلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في منطقة طوكيو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي 5ر0% في حين بلغ معدل التضخم الأساسي 1ر0%.