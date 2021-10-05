الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على قيادات لداعش في عملية نوعية بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على قيادات بارزة بتنظيم داعش الإرهابي في عملية نوعية بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن قواتنا بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكن من إلقاء القبض على ما يسمى بآمر خلية لداعش بين قضائيي القائم والرمانة.

وأضاف المديرية أن قواتها تمكنت أيضا بالتعاون مع قوات برية من لواء المشاة 28 باعتقال أحد الإرهابيين في قضاء القائم بالأنبار كان مسؤولا عن حفر الخنادق لتنظيم داعش الارهابي في القضاء.

كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على المحقق الخاص لما يسمى "السجن العسكري" لداعش شمالي القائم بمحافظة الأنبار.