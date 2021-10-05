فرتيجلوب التابعة لـ«أدنوك» و«أو سي آي» تعتزم طرح حصة أقلية للاكتتاب العام

أعلنت شركة "فرتيجلوب"، اليوم الثلاثاء، نيتها طرح حصة 8ر13% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم فتح باب الاكتتاب، المتوقع أن يبدأ يوم 13 أكتوبرالجاري، أمام مواطني دولة الإمارات والمقيمين، والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تعتبر فرتيجلوب أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث طاقة الإنتاج.

وتأسست شركة "فرتيجلوب" في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين "أو سي آي" بحصة 58%، و"أدنوك" بحصة 42%، وهي تمتلك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في المنطقة.

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة فرتيجلوب: "يسعدنا الإعلان عن طرح حصة في فرتيجلوب للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر. ويؤكد هذا الإعلان على التزام أدنوك الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص".

من جانبه، قال ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "أو سي آي إن في"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فرتيجلوب: "يسعدنا الإعلان عن نية طرح فرتيجلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يشكل إنجازاً جديداً يضاف الى مسيرة الشركة في تحقيق النموّ والتوسع منذ تأسيسها في عام 2019. وتؤكد هذه الخطوة نجاح فكرة تأسيس فرتيجلوب التي أصبحت منصة مثالية للاستفادة من الفرص الناشئة والواعدة في اقتصاد الهيدروجين المتنامي وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة".

وتمتلك فرتيجلوب منشآت إنتاج في دولة الإمارات ومصر والجزائر.



