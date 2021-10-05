نشر قوات الأمن العراقية في مراكز اقتراع الانتخابات البرلمانية

باشرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، بنشر القوات الأمنية في مراكز الاقتراع، استعدادا للانتخابات العامة البرلمانية المبكرة، المقررة يوم الأحد المقبل.

وقال العميد غالب العطية، المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، في تصريح صحفي اليوم، إن القوات الأمنية انتشرت اليوم في 8273 مركزا انتخابيا في العاصمة بغداد والمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توزيع القوات الأمنية بكامل جاهزيتها استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان قيادة العمليات المشتركة العراقية رفعت درجة الإنذار القصوى في صفوف القوات الأمنية ومنعت الاجازات وكلفت أكثر من ربع مليون عنصر أمني وعسكري لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في أرجاء العراق.