استمرار فتح معبر رفح البري من الجانبين للعبور والمساعدات

استمر فتح وتشغيل معبر رفح البرى، اليوم الثلاثاء، من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار الفتح والتشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت استمرار تواجد الأطقم الادارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الانسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يشار إلى تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات،علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

وفُتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع، بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.