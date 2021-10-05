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الرئيس الروسي: أسواق الطاقة الأوروبية تعاني من الهستيريا والارتباك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 6:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 6:26 م

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسواق الطاقة الأوروبية بأنها تعاني من الهستيريا والارتباك، مشيرًا إلى الحاجة للتحول إلى مصادر بديلة للطاقة بطريقة سلسة.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء: "ترون ما يحدث في أوروبا، فهناك هستيريا وحالة من الارتباك في الأسواق لأن لا أحد يتعامل مع هذا الأمر بجدية".

وأضاف: "نرى من يتكهن بشأن مشاكل التغيرات المناخية، ومن يقلل من حجم هذا الأمر، وهناك من يبدأ بتخفيض الاستثمارات في قطاع التعدين"، مؤكدًا أن لدى بلاده كل الإمكانيات لتجنب مثل هذه الأخطاء.

يذكر أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تضاعف السعر المستهدف للمستقبل القريب على مؤشر "تي تي إف" الهولندي.

وتتجاوز تكلفة العقود الآجلة للغاز في الوقت الحالي 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو المستوى الأعلى تاريخيًا للأسعار.

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