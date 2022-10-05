الكرملين يتعهد باستعادة المناطق الشرقية الأوكرانية

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تعهد الكرملين باستعادة السيطرة على المناطق الأوكرانية التي استرجعتها كييف مؤخرا في هجوم مضاد سريع من قوات موسكو، قائلا إن تلك المناطق سوف تنتمي إلى روسيا "إلى الأبد".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يشير إلى المناطق الشرقية الأوكرانية التي ضمتها موسكو –في خطوة وصفتها أغلب الدول بأنها غير قانوني.

وأوضح بيسكوف "لا يوجد تناقض هنا"، وقال إنه رغم أن القوات الروسية انسحبت من بعض المناطق آنذاك، فإن بعض المناطق سوف يتم استعادتها مجددا في النهاية.

وأوضح بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "سوف تكون (المناطق) مع روسيا إلى الأبد"، بحسب وكالات الأنباء الروسية الرسمية.

وفي معرض التأكيد على وجهة نظره قال بيسكوف "أقول مجددا: سوف يتم استعادة مناطق معينة وسوف نواصل المشاورات مع السكان الذين أعربوا عن رغبتهم في العيش في روسيا".