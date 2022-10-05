الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في العالم

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات تفشي الكوليرا قد تزايد في مختلف أنحاء العالم خلال العام الجاري.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس إنه خلال أول تسعة أشهر من العام، أعلنت 27 دولة تفشي الكوليرا بها.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بالكوليرا في سوريا وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي غضون ذلك، تم تسجيل إصابتين في هيتي، رغم أنها ظلت خالية من الكوليرا لمدة ثلاثة أعوام. ويعتقد أن العدد الحقيقي للإصابات أكثر بكثير.

ولم تتطرق منظمة الصحة العالمية إلى تقدير عدد الإصابات في أنحاء العالم.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، قال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه سجل نحو 40 ألف إصابة بالكوليرا خلال شهر.

ووصف تيدروس هذا التطور بأنه يبعث على القلق، نظرا لأن المشكلة لا تقتصر على زيادة عدد الإصابات بالمرض ولكن لأن الوفيات تتزايد.

وقال إن معدل الوفيات هذا العام أعلى بثلاثة أمثال مقارنة بالمعدل خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن الكوليرا تنتشر في أماكن تعاني من الفقر والصراع، وفي الأماكن التي يكافح فيها الناس في مواجهة تداعيات التغير المناخي.