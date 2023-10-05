بوتين: روسيا اختبرت الجيل التالي من الأسلحة النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو نجحت في اختبار صاروخ استراتيجي جديد قوي، رافضاً استبعاد احتمال تنفيذ تجارب أسلحة تشمل تفجيرات نووية لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.



- الصاروخ "بوريفيستنيك" كروز



وقال بوتين للمرة الأولى إن النجاح كان حليف موسكو في اختبار الصاروخ "بوريفيستنيك" كروز الذي يعمل بالطاقة النووية والقادر على حمل رؤوس نووية ويبلغ مداه عدة آلاف من الأميال، بحسب وكالة "رويترز".



وأضاف بوتين، أمام تجمع سنوي للمحللين والصحفيين، أن روسيا انتهت تقريبا من العمل على نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "سارمات"، وهو عنصر رئيسي آخر في جيلها الجديد من الأسلحة النووية.



ودأب بوتين على تذكير العالم بالقوة النووية الروسية منذ أن بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، قائلاً: "لا عاقل سيستخدم الأسلحة النووية ضد روسيا، وإذا رصدت موسكو مثل هذا الهجوم، فسيظهر في الجو عدد كبير من صواريخنا، مئات ومئات، بحيث لن يكون لدى أي عدو فرصة للنجاة".



ولم تجر روسيا تجربة تنطوي على تفجير نووي منذ عام 1990، أي قبل عام من انهيار الاتحاد السوفيتي لكن بوتين رفض استبعاد خيار استئناف مثل هذه التجارب.



- العقيدة النووية الروسية



وذكر بوتين، أن الولايات المتحدة لم تصدق على معاهدة حظر التجارب النووية، في حين وقعتها روسيا وصدقت عليها، قائلاً إن بوسع مجلس الدوما، نظريا إلغاء التصديق عليها.



وأوضح أنه ليس هناك حاجة لأن تعيد روسيا صياغة عقيدتها الخاصة بالاستخدام الفعلي للأسلحة النووية، والتي تتيح إطلاقها إما ردا على ضربة نووية ضدها أو في حالة تهديد وجود الدولة.



وردا على سؤال من المحلل الروسي سيرجي كاراجانوف الذي دافع عن خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، قال بوتين: "أنا ببساطة لا أرى ضرورة لذلك، مضيفاً: "لا يوجد اليوم وضع يمكن فيه، مثلا، أن يهدد شيء ما الدولة الروسية ووجودها. لا. أعتقد أن لا عاقل سيفكر في استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا".