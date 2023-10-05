محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير المخططة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذي ضمن الخطط النهائية لمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذي شمل 7 مناطق بمدينة دمياط، وهي (المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح)، وذلك في إطار خطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأعمال الجارية للرصف بالأسفلت بالرباعي في المنطقة القديمة، كما اطلعت على الخطط الزمنية للانتهاء من تلك الأعمال، وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، يتضمن عمليات إحلال وتجديد شبكات المرافق والإنارة والحماية المدنية، وكذلك رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك.