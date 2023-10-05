خفض سعر الفائدة في سريلانكا مع تراجع التضخم

خفض البنك المركزي في سريلانكا سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي بهدف تحسين معدل نمو الاقتصاد وكبح جماح تكاليف الاقتراض الحقيقية.

وأعلن البنك المركزي اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 11% في حين كانت توقعات 5 من 7 محللين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم تتراوح بين 50 و200 نقطة أساس، وتوقع محللان ثبيت سعر الفائدة.

وقال البنك في بيان إن مجلس السياسة النقدية قرر خفض الفائدة "بهدف تحقيق استقرار معدل التضخم في حدود 5% على المدى المتوسط، وبالتالي تمكين الاقتصاد من الوصول إلى معدلات النمو الممكنة".

وأضاف أن تخفيضات أسعار الفائدة ستساعد في تسريع وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في القطاع المصرفي وبخاصة الفائدة على الإقراض في الفترة المقبلة.