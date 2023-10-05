مدرب إنبي: لا تتسرعوا في الحكم على موديست

طالب تامر مصطفى، المدير الفني لإنبي بعدم التسرع في الحكم على مستوى أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي الجديد، مُشيرًا إلى أنه غير جاهزًا من الناحية البدنية للمشاركة في المباريات في الفترة الحالية.

وقال تامر مصطفى في تصريحات عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "مستوى أنتوني موديست؟ أطالب بعدم التسرع في الحكم على مهاجم الأهلي، فمن الواضح أنه ليس في أفضل حالة حاليًا، ومع مرور الوقت سيكون إضافة قوية للأهلي".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب كبير، والأهلي لا يمتلك لاعبًا أساسيًا وآخر احتياطيًا، لأن الجميع يمتلكون خبرات عالية، فحتى اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين إضافة قوية للفريق".

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر.