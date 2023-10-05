كوريا الجنوبية وأمريكا تسعيان للتأكد من توقف الأعمال في مفاعل نووي بكوريا الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن السلطات الاستخباراتية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية للتأكد من دلالات على أن بيونج يانج علقت عملياتها في مفاعل نووي في مجمع يونجبيون النووي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن صحيفة كورية جنوبية ذكرت في وقت سابق أن السلطات الاستخباراتية لسول وواشنطن رصدت دلالات تشير إلى أنه تم وقف العمليات في مفاعل نووي مؤقتا الشهر الماضي، ويعتقد مسؤولو الدولتين أن تكون هذه الخطوة متعلقة بإعادة معالجة قضبان الوقود المستخدم لاستخراج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جيون ها كيو لدى سؤاله بشأن هذا التقرير إن "الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تراقب عن كثب الحركات ذات الصلة".