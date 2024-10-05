سوسن بدر: بعض الشخصيات تلازمني حتى بعد انتهاء العمل وهذا أمر مؤلم ومرعب

قالت الفنانة سوسن بدر، إن بعض الشخصيات التي تجسدها تلازمها حتى بعد انتهاء التمثيل في العمل، واصفة هذا الأمر بـ«المؤلم والمرعب».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "Sold Out" على قناة "cbc" مساء الجمعة: "كل شخصية بتفضل عفريتها موجود لغاية ما يخلص؛ لكن بعض الشخصيات حتى بعد التمثيل بتفضل قاعدة".

وأشارت إلى أن بعض الشخصيات تلازمها حتى بعد خروجها من الاستوديو، موضحة أنها في بعض من الأحيان لا تفضل العودة مباشرة إلى المنزل.

ولفتت إلى أن شخصيتها في مسرحية «طقوس الإشارات والتحولات» كانت أكثر الشخصيات المرعبة والمؤلمة التي جسدتها، وظلت تلازمها لفترة طويلة لدرجة أنها اضطرت للبقاء في المنزل حتى تستطيع التخلص منها، مضيفة أن الأمر ذاته ينطبق على شخصية مسلسل «أهو ده اللي صار».

وأكدت أن شخصية عايدة في مسلسل «أبو العروسة» كانت الأقرب لشخصيتها الحقيقية، قائلة: «كل شخصية قدمتها، أنا تركت فيها جزءا من شخصيتي؛ لكن عايدة كانت أكثر شخصية تشبهني، كانت عمتي وخالتي وأمي وجارتي وجزءا مني شخصيا؛ لأنها تشبه كل ستات مصر».