نتنياهو: إيران أطلقت مرتين مئات الصواريخ على إسرائيل في أكبر هجمات بالتاريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تقف وراء كل الهجمات التي تستهدف إسرائيل من غزة واليمن والعراق وسوريا.

وأضاف خلال كلمة مسجلة، مساء السبت، أن إيران أطلقت مرتين مئات الصواريخ على إسرائيل بما في ذلك صواريخ بالستية في هجمات هي الأكبر في التاريخ، مؤكدا أنه لا يوجد أي دولة بالعالم يمكنها أن تقبل بهذه الهجمات.

وزعم أن إسرائيل لديها حق وواجب في الدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات، وهو ما سيتم فعله وفق قوله.

وادعى نتنياهو أنه لا ينسى الإسرائيليين المحتجزين قطاع غزة، زاعمًا أنه ملتزم بإعادتهم إلى بيوتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا وليس حدثا ثانويا.

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري قوله إن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت، مؤكدا أن الرد على طهران سيكون قاسيا، وفق تعبيره.