عمرو أديب عن اغتيال قادة حزب الله: صفقات بالمليارات للإبلاغ عن أماكن وجودهم

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استغرابه لعمليات الاغتيال أو محاولات الاغتيال التي تطال قيادات حزب الله، بما في ذلك الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي تعرض للاغتيال قبل أيام.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن اختراق حزب الله بات مؤكدًا، موضحًا أن صفقات بالمليارات تتم للإبلاغ عن أماكن وجود قيادات الحزب.

وعلق أديب، على استهداف القيادي في الحزب هاشم صفي الدين الذي وصفه بأنه الخليفة المرتقب لحسن نصر الله، مستغربًا انعقاد مجلس شورى الحزب في ظل الظروف الراهنة من التصعيد ومن ثم إتاحة الفرصة أمام استهدافهم.

واعتبر أن تصرفات حزب الله لا ترقى إلى مستوى تنظيم ، لا سيما أن استهداف هاشم صفي الدين (الذي لا يُعرف مصيره للآن) كان عملية استهداف لمقر استخبارات حزب الله، في حين أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تعرف عن التنظيمات القوية.

ميدانيًّا، رأى أديب أن إسرائيل تتورط في الجنوب اللبناني، موضحًا أن قواتها تتكبد خسائر كبيرة خلال المعارك التي تدور في الوقت الراهن (مع حزب الله).