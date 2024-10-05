قال الإعلامي عمرو أديب، إن حرب أكتوبر شهدت نموذجًا يُدرَّس في التضامن العربي.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن ملك السعودية الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود كان له دور كبير يُعرف عنه أكثر عام بعد عام حيث وقف بجانب مصر وسوريا في تلك الحرب.

ونوه بأن الملك فيصل سأل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عما تحتاجه مصر بعد النكسة وذلك عام 1968، على الرغم من أن عبدالناصر كان كثير الهجوم على الملك فيصل.

ولفت إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات أجرى زيارة للسعودية قبل شهرين فقط من حرب أكتوبر، وأبلغ الملك فيصل الجاهزية على الجبهتين المصرية والسورية لبدء الحرب.

ونوه بأن الملك فيصل دعا السادات لمواصلة المعركة وعدم القبول بوقف إطلاق النار بعد يوم أو أسبوع، لافتًا إلى أن الملك فيصل أكد للسادات دعم مصر بشكل كامل في المعركة.

وأفاد بأن السعودية كانت في ظهر مصر وسوريا على كل المستويات خلال الحرب، موضحًا أن الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون كان قد طالب الملك فيصل بأن يتوسط مع مصر وسوريا لوقف الحرب فكان رده أنه لا وقف لإطلاق النار قبل عودة الحقوق.

وشدد على أن بعض المحللين اعتبروا أن قرار وقف إمدادات النفط للغرب كان يشبه قرار العبور، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان بمثابة الصدمة.