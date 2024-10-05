محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام كريستال بالاس

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يلتقي ليفربول مع نظيره كريستال بالاس، عصر اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

يتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ14 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ18 ولديه 3 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرج، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.