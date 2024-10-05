محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام كريستال بالاس

يلتقي ليفربول مع نظيره كريستال بالاس، عصر اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.
يتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ14 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ18 ولديه 3 نقاط.
ومن المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: جرافنبرج، ماك أليستر، سوبوسلاي.
خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.