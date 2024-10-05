ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس لتعزيز صدارته للبريميرليج

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس، عصر اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ويدخل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ14 نقطة، مواجهة اليوم أمام كريستال بالاس، الذي يتواجد في المركز الـ18 ولديه 3 نقاط، وعينه على نقاط المباراة الثلاث من أجل تعزيز تصدره لقمة المسابقة وتوسيع الفارق مع السيتي لربما يتعثر في هذه الجولة قبل فترة التوقف الدولي.

ويسعى ليفربول المنتشي بالفوز في آخر مباراتين على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وبولونيا بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا، إلى مواصلة سلسلة عروضه القوية والمتميزة في الموسم الحالي تحت قيادة الهولندي آرني سلوت، من أجل التمسك بالصدارة وإشعال المنافسة مع مانشستر سيتي مبكرا.

ويطمح محمد صلاح، نجم ليفربول وهداف الفريق، في هز شباك كريستال بالاس في مواجهة اليوم، وزيادة عدد أهدافه في الموسم الحالي بالبريميرليج إلى 5 أهداف وسط حالة التألق التي يعيشها سواء على مستوى تسجيل الأهداف أو صناعتها.

من جانبه اشتكى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، من توقيت إقامة المباراة عصرا، قائلًا:" ننظر دائمًا إلى المباراة التالية وهي مباراة كريستال بالاس، لقد أظهروا قوة كبيرة أمام الفرق الكبرى، يونايتد وتشيلسي، لقد حققوا نتيجة جيدة، من الصعب علينا أن نلعب في الساعة 12:30 ظهرًا (توقيت إنجلترا)، بعد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، لكن هذا جزء من اللعب في نادٍ كبير، لا أهتم في هذه اللحظة بالنقاط، فمن المثير للاهتمام أن نرى جدول الترتيب بعد نهاية الأسبوع، ليس قبل ذلك".

على الجانب الآخر يسعى كريستال بالاس لتصحيح أوضاعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتجاوز الخسارة في الجولة الماضية أمام إيفرتون بنتيجة 2-1، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول واقتناص نقاط المباراة الثلاث، والتقدم للمركز الـ14 في جدول الترتيب حال تحقيق الفوز على الريدز.