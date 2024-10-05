جيش الاحتلال ينذر أهالي مخيمي البريج والنصيرات بإخلاء منازلهم تمهيدا لعملية عسكرية

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بمناطق واسعة في مخيمي البريج والنصيرات للاجئين وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم، تمهيدا لعملية عسكرية.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوكات: 660, 664-666, 2210, 2220, 2221, 2314-2316, 2322، إلى إخلاء منازلهم فورًا نحو المنطقة الإنسانية.

وأضاف: «حماس والمنظمات الإرهابية تواصل أنشطتها الإرهابية داخل منطقتكم، وبناء على ذلك سيعمل الجيش بقوة شديدة ضد هذه العناصر»، وفقًا للمزاعم الواردة بتدوينته.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما استشهد 7 فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلين شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها ومجازرها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، ما أسفر عن 41825 شهيدا، و96910 إصابات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.