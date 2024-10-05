الدفاع المدني في غزة: انتشال طفلين شهيدين و7 إصابات جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية

قالت قوات الدفاع المدني في غزة، إن طواقمها انتشلت طفلين شهيدين و7 إصابات، جرّاء قصف الاحتلال عمارةً سكنية لعائلة «أبو راس» بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونشرت وكالة «شهاب» الفلسطينية، مقطع فيديو يرصد انتشال طواقم الدفاع المدني عددًا من المصابين العالقين تحت أنقاض المنزل الذي قصفه الاحتلال.

#شاهد| طواقم الدفاع المدني تنتشل عددًا من المصابين العالقين تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال شرق غزة pic.twitter.com/EAZ8N4Cejb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 5, 2024

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ365 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و66 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و825 شهيدًا و96 ألفًا و910 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



