أوبك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط في نوفمبر

قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، بقيادة السعودية وروسيا، خلال اجتماع افتراضي، اليوم الأحد، زيادة إنتاجها من النفط في نوفمبر وضخ 137 ألف برميل إضافي يوميا.

وتواصل المجموعة سياستها المتبعة في الأشهر الأخيرة، المتمثلة في التراجع التدريجي عن التخفيضات السابقة في الإنتاج اليومي. وقد بررت هذه الخطوة بالإشارة إلى "توقعات اقتصادية عالمية مستقرة" وانخفاض مستويات مخزونات النفط.

وتضم أوبك بلس كلا من السعودية وروسيا والجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة. ويحتوي البرميل الواحد من النفط على 159 لترا.

وجددت المجموعة تأكيدها على أنها ستعدل سياستها حسب الحاجة.

وفي سبتمبر، انخفض سعر خام برنت إلى نحو 65 دولارا للبرميل، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالشهر السابق عليه وانخفاضا كبيرا مقارنة بشهر سبتمبر 2024.

ويعتقد محللون أن السعودية، على وجه الخصوص، لا تهتم بالحفاظ على أسعار النفط مرتفعة أو مستقرة، بقدر اهتمامها باستعادة حصتها في السوق.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس مجددا في الثاني من نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر ديسمبر.