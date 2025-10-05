تقرير: الأهلي في مفاوضات مع مدرب بولندي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود مفاوضات قوية من جانب إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع تشيسلاف ميتشنيفيتش، المدير الفني السابق لمنتخب بولندا، لتدريب الأحمر.

وذكر موقع جول البولندي قيام النادي الأهلي بتقديم عرض رسمي للمدرب، تشيسلاف ميتشنفيتش، الذي لم يقود أي فريق فنيًا منذ أكتوبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البولندي، تشيسلاف ميتشنيفيتش، البالغ من العمر 55 عامًا سيعود إلى مجال التدريب قريبًا، حيث عُرض عليه النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وسبق لتشيسلاف ميتشنيفيتش تدريب العديد من الأندية البولندية البارزة، مثل ليخ بوزنان، وليجيا وارسو، كما تولى تدريب منتخب بولندا في 13 مباراة، من بينهم مواجهات كأس العالم 2022 في قطر، ثم أبها السعودي في 9 مباريات فقط، وبعده الجيش الملكي المغربي في 13 مواجهة.

وكان النادي الأهلي قد قرر إقالة الإسباني، خوسيه ريبييرو من تدريب الأحمر في شهر سبتمبر الماضي، على إثر تراجع النتائج والمستوى في الفترة الماضية.