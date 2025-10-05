 التعادل يحسم مواجهة فاركو ووادي دجلة في الدوري - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 10:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

التعادل يحسم مواجهة فاركو ووادي دجلة في الدوري

الشروق
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 10:19 م | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 10:19 م

حسم التعادل السلبي مواجهة وادي دجلة وفاركو، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ورغم سيطرة وادي دجلة على مجريات اللقاء وإهداره العديد من الفرص، إلا أن تألق محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى فاركو حال دون اهتزاز شباكه، ليحصد فريقه نقطة ثمينة ويمنع الخسارة.

وبهذه النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما خاض 10 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمتين.

في المقابل، واصل فاركو نتائجه السلبية وظل في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 6 تعادلات و3 هزائم، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك