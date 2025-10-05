التعادل يحسم مواجهة فاركو ووادي دجلة في الدوري

حسم التعادل السلبي مواجهة وادي دجلة وفاركو، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ورغم سيطرة وادي دجلة على مجريات اللقاء وإهداره العديد من الفرص، إلا أن تألق محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى فاركو حال دون اهتزاز شباكه، ليحصد فريقه نقطة ثمينة ويمنع الخسارة.

وبهذه النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما خاض 10 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمتين.

في المقابل، واصل فاركو نتائجه السلبية وظل في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 6 تعادلات و3 هزائم، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.