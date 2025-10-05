 مسئول فلسطيني: إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد شرق قلقيلية - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 11:08 ص القاهرة
مسئول فلسطيني: إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد شرق قلقيلية

رام الله - د ب أ
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 11:01 ص

أفاد مسئول فلسطيني اليوم الأحد بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مخطط استعماري جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونما من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مسئول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال قوله إن "الاحتلال نشر عبر الإعلام العبري، مخططا يقضي بالاستيلاء على 31ر35 دونم من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم 10 بمنطقة "واد بروص" شمالي القرية.

وأوضح نزال أن "المخطط يهدف إلى بناء 58 وحدة استعمارية جديدة لصالح مستعمرة "متسبي يشاي"، المقامة على أراضي القرية".

