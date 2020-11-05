بايدن: الرئاسة ليست مؤسسة حزبية

قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن، إنه سيراعي جميع الأمريكيين، وذلك بعد الفوز بسباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الرئاسة ليست مؤسسة حزبية.

وأضاف في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «الرئاسة ليست مؤسسة حزبية، إنه المكتب الوحيد في الدولة الذي يمثل الجميع ويتطلب رعاية جميع الأمريكيين، وهذا بالضبط ما سأفعله».

The presidency, itself, is not a partisan institution. It's the one office in the nation that represents everyone and it demands a duty of care for all Americans, and that is precisely what I will do. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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