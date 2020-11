بايدن: الرئاسة ليست مؤسسة حزبية

قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن، إنه سيراعي جميع الأمريكيين، وذلك بعد الفوز بسباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الرئاسة ليست مؤسسة حزبية.

وأضاف في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «الرئاسة ليست مؤسسة حزبية، إنه المكتب الوحيد في الدولة الذي يمثل الجميع ويتطلب رعاية جميع الأمريكيين، وهذا بالضبط ما سأفعله».

The presidency, itself, is not a partisan institution. It's the one office in the nation that represents everyone and it demands a duty of care for all Americans, and that is precisely what I will do.