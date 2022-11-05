الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مأرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان صحفي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية شمال غربي مدينة مأرب.

ولم يتطرق المركز إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يعلق الحوثيون على الأمر.

ويأتي ذلك وسط اتهامات بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن التصعيد العسكري عقب الفشل في تمديد الهدنة بين الطرفين مطلع أكتوبر الماضي، والتي استمرت 6 أشهر منذ بداية أبريل الماضي.