إيران تختبر بنجاح إطلاق صاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الاصطناعية





أعلنت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن "اختبار ناجح" لاطلاق الصاروخ "قائم 100" دون المداري الحامل للأقمار الاصطناعية.



وبحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباءاليوم السبت ، فإن الصاروخ قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب قادر على وضع قمر اصطناعي وزنه 80 كيلوجراما في مدار يبعد 500 كيلومتر على ثلاث مراحل من الوقود الصلب.



وقال العميد علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية: "إن المساعي والجهود الحثيثة لعلماء إيران الإسلامية الشباب الذين يعملون بتوصيات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، قادت الى تحقيق هذه الإنجازات العظيمة لبلدنا الحبيب في ظل أشد إجراءات الحظر ضد البلاد".