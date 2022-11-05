وزيرة الداخلية الألمانية: المقاطعة التلفزيونية للمونديال غير مجدية

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف، عن اعتقادهما بأن المقاطعة التلفزيونية لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ليست طريقة مناسبة لإحداث تغييرات في الدولة المضيفة.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، الصادرة غدا الأحد، قالت فيزر ونويندورف إنهما عازمان على ترك قرار متابعة المباريات في التلفزيون لكل شخص، لكن فيزر قالت إن المقاطعة التلفزيونية لن تفعل شيئا على الإطلاق.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "أليست متابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام التلفزيون بالنسبة للكثير من الناس شيئا يرغبون في الاستمتاع به؟".

وكانت الوزيرة المختصة بالإشراف على قطاع الرياضة ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم زارا قطر خلال الأسبوع الماضي، وفي أعقاب ذلك أعلنت فيزر اعتزامها حضور أول مباراة لمنتخب بلادها في البطولة أمام المنتخب الياباني في 23 من الشهر الجاري.

وتابعت فيزر أن رئيس الوزراء القطري أكد لي أن كل الناس سيكونون آمنين في هذه البطولة، ووصفت هذه الضمانة بأنها كانت نقطة مهمة في الزيارة.

وقالت إنها تولد لديها بعد الزيارة الانطباع بأن القوى المهمة في البلاد عازمة على دفع عملية الإصلاح قدما.