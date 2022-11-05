كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، بأن جارتها "الشمالية" أطلقت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى على البحر الأصفر اليوم السبت.

وفقا للجيش، أطلقت كوريا الديمقراطية أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر من محافظة نونيم في مقاطعة بيونجان بوكتو من حوالي الساعة 05:32 إلى 05:59 صباحا (بالتوقيت المحلي) اليوم السبت.

وحلقت الصواريخ نحو 130 كيلومترًا بسرعة قصوى 5 ماخ وارتفاع 20 كيلومترًا.

ويتم تحليل التفاصيل من وكالات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية منذ أواخر سبتمبر، بما في ذلك الصاروخ الباليستي متوسط ​​المدى Hwaseong-12، والصاروخ الباليستي العابر للقارات Hwaseong-17.

ويوم الأربعاء الماضي، أطلقت بيونج يانج أكثر من 20 صاروخًا على أربع مراحل في يوم واحد، سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، وكان مساره موجهًا نحو الجنوب لأول مرة منذ الحرب الكورية.

وفي الأسابيع الأخيرة أيضًا، تم إجراء عدد من عمليات إطلاق نيران المدفعية وتدريبات للقوات الجوية ووحدات نووية تكتيكية.

وهذه هي التجربة الثالثة والثلاثين للصاروخ الباليستي الذي أجرته كوريا الديمقراطية هذا العام، كما أطلقت بيونج يانج ثلاثة صواريخ كروز.