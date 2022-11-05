توقعات بتعطل خدمات السكك الحديد في بريطانيا رغم إلغاء سلسلة من الإضرابات

من المتوقع أن تتعطل خدمات السكك الحديدية في بريطانيا، اليوم السبت، على الرغم من إلغاء سلسلة من الإضرابات المخطط لها.

وكان من المقرر أن يقوم أعضاء نقابة السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل ورابطة موظفي النقل بأجر، بإضرابات في الأيام القليلة المقبلة في نزاع طويل الأمد حول الوظائف والأجور والظروف، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت النقابة إنها تلقت وعدا بإجراء محادثات "غير مشروطة" مع شبكة السكك الحديدية، ووعدا بعرض بشأن الأجور من الشركات المشغلة للقطارات.

وأوضحت النقابة أن النزاع لا يزال "حيا إلى حد كبير" وإنها تواصل إعادة التصويت على أعضائها لتأمين تفويض جديد بالإضراب مع النتيجة المقررة في 15 نوفمبر الجاري.