وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على تلميح وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، بأنه ليس بالأمر المفاجئ.

وقال المرصد، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأحد، إنّ تلميح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بإسقاط قنبلة هيروشيما على غزة ليس مفاجئًا.

وأضاف أن إسرائيل أسقطت بالفعل نحو 25 ألف طن من المتفجرات على غزة خلال أربعة أسابيع؛ هذه الكمية موازية لقنبلتي هيروشيما النوويتين.

وأشار المرصد الحقوقي، إلى أن أكثر من نصف الوحدات السكنية في كامل قطاع غزة تضررت بفعل الهجوم المستمر.

وكان إلياهو قد دعا لإلقاء قنبلة ذرية على غزة، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إيقاف عمله ضمن اجتماعات الحكومة.

ففي معرض رده على سؤال في مقابلة مع راديو «كول بيراما»، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، قال إلياهو: «هذا أحد الاحتمالات».