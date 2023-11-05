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صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي شن 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية

رفح الفلسطينية - د ب أ
رفح الفلسطينية - د ب أ
وكالات
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 3:13 م | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 3:13 م

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال الإسرائيلي شن 24 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها 243 شهيدا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا، بحسب موقع قناة الجزيرة الإخبارية.

وشدد المتحدث على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500، بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأحصت الوزارة استشهاد 150 من الكوادر الطبية، و46 صحفيا، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة.

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