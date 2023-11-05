مندوب فلسطين لمجلس حقوق الإنسان الأممي: غزة تشهد أول إبادة جماعية متلفزة

قال إبراهيم خريشة مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المشهد في قطاع غزة يزداد سوءا وتوحشا جراء العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال.



وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "في المساء مع قصواء" عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن ما يحدث في غزة أول إبادة جماعية يراها العالم، دون أن يُحرك ساكنا أمام الحواجز الإنسانية بحجة ما يُقال عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي يملك حق الدفاع عن النفس باعتباره يقع تحت الاحتلال، موضحا أن إسرائيل تنتقم من الشعب الفلسطيني وليس من حركة حماس.



واعتبر أنه لا توجد إرادة دولية لوقف إطلاق النار، كما أن الولايات المتحدة لا تريد وقف هذه الحرب.



ونوه بأن قضية الهدنة الإنسانية مبدأ مرفوض لكون ذلك يُمثل فرصة للقاتل لأن يحصل على استراحة ويواصل عدوانه، مؤكدا أن المطلوب هو وقف إطلاق النار.



وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.