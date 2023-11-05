أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر بن زايد، قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

ووجه بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة-أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

والجمعة الماضي، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، إن هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب على قطاع غزة إلى المنطقة، موضحة أنها تعمل «بلا هوادة» لضمان التوصل إلى هدنة إنسانية.

وذكرت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نورة الكعبي، في مؤتمر في العاصمة أبوظبي: «بينما نواصل العمل لوقف هذه الحرب لا يمكننا أن نتجاهل السياق الأوسع وضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان».

وشددت على أهمية «بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين ووضع نهاية فورية لهذا الصراع».

وتقول الإمارات إنها تعتزم علاج ألف طفل فلسطيني من غزة، لكنها لم توضح كيفية خروجهم من القطاع المحاصر إلى أراضيها.

وأضافت الكعبي: «نعمل دون هوادة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية كاملة وفورية، كي يتسنى توصيل مساعدات لإنقاذ الأرواح إلى قطاع غزة».