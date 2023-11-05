 الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 30 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 30 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر


نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 8:55 ص | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 8:55 ص

 عبرت في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية من معبر رفح إلى غزة.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية عبرت من معبر رفح المصري إلى غزة وأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تسلموا الشاحنات في الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2300 من مساء السبت بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 451 شاحنة تحتوي على مساعدات.


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