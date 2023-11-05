الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدانه الاتصال مع عناصره بغزة في أعنف ليالي القصف

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فقدانه الاتصال مع عناصره في قطاع غزة، وذلك جراء انقطاع الاتصالات خلال الساعات الماضية.



وقال بيان للهلال الأحمر نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك: «مرة أخرى، فقدنا الاتصال مجددا مع زملائنا في قطاع غزة نتيجة قطع سلطات الاحتلال لخدمات الاتصالات والإنترنت للمرة الثالثة منذ بدء العدوان».







وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية، الأحد، إن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.



جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن الوزارة وشركة الاتصالات، بالتزامن مع كثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء الأحد.



وقالت الوزارة: «الاحتلال يفصل المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ويقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة».



فيما ذكرت شركة الاتصالات: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي».



وانقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، بالتزامن مع غارات عنيفة وغير مسبوقة في توقيت واحد على القطاع.



وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات غير مسبوقة تُقدر بعشرات الغارات في غضون بضع دقائق فقط على مدينة غزة.



والمناطق التي كثّف فيها جيش الاحتلال غاراته على غزة، هي نفسها المناطق التي فشل جيش الاحتلال عن التقدم فيها بريا بعدما واجه مقاومة شرسة من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية، لدرجة أنه اضطر للتراجع في مناطق شمال غربي القطاع.



وتركزت الغارات الإسرائيلية على مناطق الزيتون والصبرة وتل الهوى جنوبي مدينة غزة، بجانب مناطق غربي المدينة وتحديدا شمالي مخيم الشاطئ.