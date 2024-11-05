صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام ليفركوزن بدوري الأبطال

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره باير ليفركوزن، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

يتواجد ليفربول في وصافة المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعدما حقق الفوز على ميلان وبولونيا ولايبزيج.

بينما يأتي بايرن ليفركوزن في المركز السادس برصيد 7 نقاط، من انتصارين على فينورد وميلان وتعادل مع ستاد بريست.

ووفقا الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا، فإن سلوت سيعتمد على القوة الضاربة في مباراة باير ليفركوزن، من أجل تحقيق الفوز في ملعب آنفيلد، ومواصلة الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فان ديك – روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرخ - ماك أليستر – جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز – نونيز.

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل ليفركوزن على النحو التالي:

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: تابسوبا - تاه - هينكابي – فريمبونج.

خط الوسط: تشاكا - أندريتش - جريمالدو – هوفمان.

خط الهجوم: فيرتز - بونيفاس