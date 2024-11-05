ثلاثة شهداء بينهم طفل في قصف للاحتلال على مدينة غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، باستشهاد مواطنين بعد قصف مُسيرة إسرائيلية مواطنين قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال شمال مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين برصاص أطلقته طائرة "كواد كابتر" على مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كذلك قصف الاحتلال محيط عيادة الشيخ رضوان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,374 مواطنا، وإصابة 102,261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.