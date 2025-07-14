 مشاجرات بين نجوم تشيلسي وباريس سان جيرمان بعد نهائي المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مشاجرات بين نجوم تشيلسي وباريس سان جيرمان بعد نهائي المونديال

الشروق
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 12:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 12:41 ص

دخل لاعبو ونجوم فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في مشاجرات بالأيدي، عقب صافرة نهاية نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتغلب تشيلسي الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، لحساب نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب صافرة نهاية المباراة التي أطلقها الحكم الأسترالي ذو الأصول الإيرانية، علي رضا فغاني، حدثت اندفاعات بين لاعبي الفريقين في خط الوسط.

والتقطت عدسات الكاميرات قيام لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان بتوجيه لكمة خفيفة لجواو بيدرو، نجم تشيلسي، صاحب الهدف الثالث للبلوز في المباراة.


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