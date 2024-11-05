أوكرانيا: إسقاط صاروخين و48 طائرة مسيرة روسية

أعلنت قيادة القوات الجوية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت صاروخين روسيين موجهين طراز كيه إتش-59/69 و48 طائرة مسيرة أطلقها الروس على البلاد الليلة الماضية.

وقالت القيادة في بيان: "في ليلة 4 نوفمبر الجاري، شن الروس هجمات على منطقة أوديسا باستخدام صاروخين موجهين طراز كيه إتش-59/69 من منطقة البحر الأسود، كما شنوا هجمات على منطقة خاركيف باستخدام قنابل جوية انزلاقية، بالإضافة إلى إطلاق 79 طائرة مسيرة هجومية طراز شاهد وطائرات مسيرة من طرازات مجهولة الهوية من مناطق بريانسك وكورسك وأوريول"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم الجوي بشكل مشترك من قبل وحدات مضادة للطائرات والطيران وفرق الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتحركة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية.

وكشف البيان، عن إسقاط صاروخين جويين طراز كيه إتش-59/69 و48 طائرة مسيرة فوق مناطق أوديسا، وكييف، وسومي، بولتافا، وجيتومير، وتشيركاسي، وتشيرنيهيف، وخميلنيتسكي.