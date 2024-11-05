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حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الناخبين الأمريكيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «ادلوا بأصواتكم.. دعونا نصنع التاريخ بانتخاب كامالا هاريس».

وتشهد الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، الخامس من نوفمبر، انتخابات سيتم خلالها اختيار الرئيس وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله، بالإضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.

ويتنافس المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وممثلة الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم كامالا هاريس، على منصب رئيس الدولة.

وكان ترامب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، حيث تولى منصبه من عام 2017 إلى 2021، ليخسر بعدها الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، بينما يحاول الآن العودة إلى البيت الأبيض. كما تشغل هاريس منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة منذ يناير 2021.