العاصفة رافائيل تؤثر على جامايكا بأمطار غزيرة قبل أن تصل إلى كوبا كإعصار

تتشكل العاصفة الاستوائية رافائيل ومن المتوقع أن تصل إلى جامايكا مصحوبة بأمطار غزيرة وذلك قبل أن تضرب كوبا كإعصار، حسبما أفاد خبراء الأرصاد اليوم الاثنين.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى فلوريدا وأجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مصحوبة بأمطار غزيرة .

وتم إعلان تحذير من العاصفة الاستوائية في جامايكا ، وأعلنت هيئة مراقبة الأعاصير تحذيرا من العاصفة في جزر كايمان وأجزاء من كوبا ومن بينها مقاطعات بينار ديل ريو وأرتيميسا ولا هافانا ومايابيكي وماتانزاس وجزيرة الشباب.

وتم إصدار تحذير بقدوم العاصفة الاستوائية في مناطق فيلا كلارا وسيينفويجوس وسانكتي سبيريتوس وسييجو دي أفيلا وكاماجوي ولاس توناس في كوبا.

كما تم إصدار تحذير من العاصفة الاستوائية في فلوريدا كيز السفلى والمتوسطة من كي ويست إلى غرب جسر القناة 5 ، ودراي تورتوجاس.

وتم رصد العاصفة على مسافة نحو 175 ميلا (280 كيلومترا) جنوب كينجستون ، جامايكا.

وقال المركز إنها كانت مصحوبة برياح بلغت أقصى سرعة مستدامة لها 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا / ساعة) أثناء تحركها شمالا بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كيلومترا / ساعة).

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة بالقرب من جامايكا مساء اليوم الاثنين، وأن تقترب من جزر كايمان أو فوقها يوم غد الثلاثاء، على أن تقترب من كوبا بعد غد الأربعاء.

وقد تصبح قريبة من قوة الإعصار عندما تمر قرب جزر كايمان.