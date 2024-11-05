 وزير الإسكان: مصر مستعدة لمشاركة خبراتها في التنمية العمرانية مع السعودية - بوابة الشروق
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وزير الإسكان: مصر مستعدة لمشاركة خبراتها في التنمية العمرانية مع السعودية

محمد علاء
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 5:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 5:29 م

اصطحب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، والوفد المرافق له، في جولة بالجناح المصري ضمن المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

ورحب الشربيني بالأمير فيصل والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات بين مصر والسعودية واستعداد مصر لمشاركة خبراتها الواسعة في التنمية العمرانية.

وأوضح الوزير أن التجربة المصرية شاملة، وتشمل إنشاء مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بجانب مشروعات ضخمة في مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأشاد الأمير فيصل بالتجربة المصرية، واصفاً إياها بالرائدة عالميًا، وأنها تحقق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين.

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