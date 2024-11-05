والد أمير قطر يدلي بصوته في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية

شارك والد أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم للبلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أدلى الأمير السابق للبلاد، بصوته صباح اليوم، في الاستفتاء بمقر اللجنة الرابعة في الصالة متعددة الاستخدامات باستاد أحمد بن علي.

وبدأت صباح اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية أتاحت أمام المواطنين المؤهلين للتصويت، القيام بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها 10 لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وهي 18 لجنة، بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها.

وأوضحت أن عملية التصويت تستمر حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.



